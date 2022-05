House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones ganha novo trailer

House of the Dragon, série derivada do fenômeno Game of Thrones, ganhou trailer nesta quinta (5). Assista abaixo:

A nova produção contará a história do reinado dos Targaryen 200 anos antes dos acontecimentos da série original, e foi escrita pelo próprio autor dos livros, George R. R. Martin, e Ryan Condal (Rampage: Destruição Total). House of the Dragon é baseada em outra obra do escritor, Fogo & Sangue.

A série será lançada no Brasil com o nome "A Casa do Dragão" e estreia no dia 21 de agosto na HBO Max.