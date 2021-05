House of the Dragon | Targaryens se reúnem nas primeira fotos da série derivada

House of the Dragon (A Casa do Dragão), série da HBO sobre o passado do universo Game of Thrones, lançou suas primeiras imagens oficiais nesta quarta-feira (5). As imagens mostram a realeza Targaryen em meio ao deserto, entre outros personagens da trama.

Em publicação no Twitter, aparece a atriz Emma D’Arcy como a Princesa Rhaenyra Targaryen e Matt Smith como o Príncipe Daemon Targaryen; Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon; Olivia Cooke como Alicent Hightower e Rhys Ifans como Otto Hightower.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Com 10 episódios encomendados, a trama da série será baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. Os acontecimentos se passam 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones, contando a história da Casa Targaryen e da guerra civil em família que ficou conhecida como a “Dança dos Dragões”. House of The Dragon, que terá Ryan Condal e Miguel Sapochnik como showrunners, foi idealizada pelo próprio George R.R. Martin, e teve dez episódios encomendados pela HBO.

Na semana passada, foi anunciado o início da produção, com uma foto do elenco fazendo uma leitura de roteiro em conjunto. A estreia do programa está marcada para 2022.