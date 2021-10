House of the Dragon | Veja 1º teaser do spin-off de Game of Thrones

O universo de Game of Thrones está de volta com o primeiro teaser de House of the Dragon, spin-off da série original da HBO. House of the Dragon deve ser lançada em 2022, mas ainda não há data definida.

Como antecipado, a derivada se concentra na história da família Targaryen, da qual Daenerys (Emilia Clarke) foi a última representante conhecida. Séculos antes dos eventos de Thrones, acompanhamos o reinado dos domadores de dragões, incluindo Daemon (Matt Smith), destaque no teaser.

Assista:

A produção terá Ryan Condal e Miguel Sapochnik como showrunners, foi idealizada pelo próprio George R.R. Martin, e teve dez episódios encomendados na primeira temporada.

Recentemente, sete novos membros foram confirmados no elenco: Graham McTavish (O Hobbit, Outlander), Gavin Spokes (Brexit), Matthew Needham (Chernobyl), Bill Paterson (Fleabag), Ryan Corr (Holding the Man), Jefferson Hall (Devs) e David Horovitch (A Freira).

O elenco também conta com Olivia Cooke, que interpretará Alicent Hightower, a bela filha da Mão do Rei; Emma D’Arcy será Princesa Rhaenyra Targaryen, a filha mais velha de Viserys; Matt Smith será o Príncipe Daemon Targaryen, irmão mais novo do Rei; Paddy Considine será o Rei Viserys; Fabien Frankel será Ser Criston Cole, membro da guarda do Rei Viserys I Targaryen; Rhys Ifans será Otto Hightower, a Mão do Rei; Steve Toussaint será Lorde Corlys Velaryon, a Serpente do Mar; Eve Best será a princesa Rhaenys Velaryon; Sonoya Mizuno será Mysaria, uma das aliadas mais confiáveis (e mais improváveis) do Príncipe Daemon Targaryen, herdeiro ao trono; e Graham McTavish num papel não revelado; e Milly Alcock e Emily Carey serão as jovens Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, respectivamente.

A história é ambientada 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones‘, e seguirá os ancestrais da Daenerys enquanto a Casa Targaryen entra em colapso. O enredo é baseado no romance ‘Fogo & Sangue’, de George R.R. Martin, que também entra como criador ao lado de Ryan J. Condal.