Huawei marcando território

Essa semana a marca chinesa inaugurou sua sétima loja no Brasil, aqui em Salvador. Fui convidado para conhecer e o primeiro impacto foi a fila na entrada. Tudo respeitando as regras de controle da pandemia. Quem me recebeu para a visita guiada foi o Gerente de Marketing da marca no Brasil, Thiago Araripe. Na loja são mais de 500 produtos, de diversos segmentos, de escova de dentes até celulares dobráveis.

Pra cima da concorrência

Durante o passeio Araripe foi taxativo. A Xiaomi chegou para brigar com Apple e Samsung. Aparelhos top de linha como o Xiaomi 11 são focados na briga com a maçã. Já para o embate com a Samsung existem vários modelos para todos os gostos e bolsos. Nesse ponto perguntei a ele se o fato de abrir lojas não encareceria o produto, o que ele confirmou já que entram custos como os de imposto, mas por outro lado destacou o que vem de ganho.Segundo ele vale a pena pagar um pouco mais já quem os compradores passam a ter Garantia e aparelhos homologados pela ANATEL.

Balança e escova

Além dos aparelhos celulares, é claro, produtos de outras linhas chamam muito a atenção. Robôs de limpeza, smart watches e lâmpadas inteligentes estão por todos os lados mas dois especificamente me chamaram bastante a atenção: O primeiro foi a balança que controla diversos itens relativos à saúde, com estimativas como percentual de gordura, já na primeira pesagem. O segundo aparelho que me deixou literalmente de boca aberta, foi a escova de dentes inteligente, que através de um aplicativo no celular diz, por exemplo, que a escovação dos dentes de uma determinada parte precisa ser melhorada.

Arrocha chinês

Na loja o som também era bem peculiar. Uma música em ritmo de arrocha, feita pelo autor e compositor Tiago Aquino especialmente para a chegada da marca na Bahia ficava tocando. O gerente de Marketing da marca no Brasil, Thiago Araripe, disse que essa música é uma forma de chegar com a cara verdadeira da Bahia e mostrando o principal foco do movimento da marca no país, que é trazer tecnologia e inovação para fazer a vida das pessoas mais simples, através de experiências como a presente da loja própria. Nossa conversa terminou com uma afirmação de outro ponto que chamou a atenção da Xiaomi na Bahia. As pessoas aqui falam o nome da maca da forma correta. Na saída, um casal passou por mim e o marido disse à esposa:”Nem sabia que já tinha loja da Xiaomi aqui”. Thiago estava certo. A pronúncia estava perfeita. A loja fica no Shopping Salvador.