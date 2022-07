Hub Salvador cresce 64% no trimestre e já tem mais de 200 empresas

O Hub Salvador ampliou em 64% o número de empresas abrigadas no espaço voltado para o fomento do empreendedorismo, tecnologia e inovação, no bairro do Comércio. Em março, o Hub tinha 120 empresas instaladas, de pequeno, médio e grande portes, incluindo autônomos, além de 24 startups. Agora, são cerca de 200 empresas consideradas tradicionais e 38 startups.

Para Enzo Alves, líder de comunidade do Hub Salvador, a possibilidade de cooperação e de encontrar soluções em conjunto são as principais vantagens de estar no espaço. “Criar conexões e gerar novos negócios são alguns dos nossos principais pilares aqui na comunidade. Recentemente, duas das nossas residentes, uma do segmento de energia fotovoltáica e uma construtech, fecharam um contrato de prestação de serviços que muito provavelmente demoraria mais para se concretizar caso as empresas não tivessem interação diária na nossa comunidade”, exemplifica Enzo Alves, líder de comunidade do Hub Salvador.

Enzo Alves, líder do Hub Salvador (Foto: Divulgação)

“Uma startup também acabou de receber investimento para ampliar equipe, aumentar a estrutura, crescer, também por conta do engajamento gerado aqui dentro e da proximidade dos investidores com as startups residentes no Hub. Essas situações exemplificam muito bem o nosso papel para o avanço do ecossistema local”, completa.

O equipamento, resultado da parceria entre a Prefeitura de Salvador e a iniciativa privada, através dos grupos de investimento LightHouse e Bossa Nova, é aberto à comunidade empreendedora, oferecendo desde diárias até a presença cotidiana como “residentes” – maneira como são denominados os negócios que estão fixos no espaço -, seja no coworking ou nas salas privativas.

Entre os serviços oferecidos estão as mesas reservadas para trabalhar, recepção, internet, vestiário, copa (com café e água livres para consumo), refeitório e salas de reunião disponíveis em pacotes a partir de 30 horas mensais.

“É interessante que as pessoas conectadas com esse universo conheçam o espaço para descobrir possibilidades, fazer descobertas, experimentam coisas novas, ter contato com novas pessoas. Aqui o solo é muito fértil e estamos de portas abertas para quem quiser fazer parte”, finaliza Enzo.

Mais o informações sobre o Hub Salvador estão disponíveis através do site www.hubsalvador.com.br e do telefone (71) 3838 – 9990.