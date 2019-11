Luciano Huck ficou surpreso quando viu em diversos sites o boato de que ele teria emprestado seu avião particular para que o ex-presidente Lula viajasse para São Paulo. Em suas redes sociais, ele confirma que é dono da aeronave, mas esclareceu que tratava-se de um voo fretado.

"'Eu não dei carona no avião pro Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula. Eu uso o meu avião para trabalhar. Eu viajo dois, três estados toda semana pra rodar esse Brasil inteiro. A aviação é muito cara, e, para tornar a operação mais eficiente, eu tenho um sócio, que é a Icon Táxi Aéreo", explicou ele, que garantiu não ter participado da negociação com Lula.

"Quando não tô voando, o avião fica à disposição deles para fretamento. Em bom português, para alugar o avião para ajudar as pagar as contas todas. E o voo de hoje foi um voo fretado, como qualquer outro. Quem cuida dessa agenda de voos é a Icon, então qualquer especulação política em cima disso é maluquice, nesse momento polarizado e dividido do país. O fato não passou de uma simples questão comercial, vamos dizer assim", completou o apresentador.

Solto após um ano e sete meses, por uma decisão do Supreto Tribunal Federal (STF), Lula voou de Curitiba, onde estava preso, até São Paulo, em um jatinho que pertence a Luciano Huck.