Hulk explica bate-boca com torcedor do Cruzeiro: 'Não sou otário'

O atacante Hulk, do Atlético-MG, discutiu com um torcedor do rival Cruzeiro durante o embarque da sua equipe para o Rio de Janeiro, local da partida contra o Botafogo, no último domingo, pelo Brasileirão. O Atlético-MG acabou derrotado por 2x0.

Após o confronto, o jogador deu a sua versão dos fatos. Hulk afirma ter sido chamado de pipoqueiro pelo torcedor e por isso decidiu revidar. O vídeo do bate-boca circulou nas redes sociais.

"Agora, torcedor adversário nos xingando? Eu não tenho sangue de barata. Não sou mais homem do que ninguém, mas também não sou otário", disse ele, antes de completar:

"Algo desnecessário. Torcedor do nosso rival. Por sinal, o clube dele estava jogando naquele momento. Se ele é torcedor do nosso rival, deveria estar torcendo e não ir para o aeroporto xingar os jogadores do Atlético. Se fossem torcedores do Galo, que pagam ingressos, que compram camisas para usar com orgulho, que nos aplaudem (...) Se tivesse cobrando da gente, eu abaixaria a cabeça e aceitaria, se fosse com respeito".

Após o jogo contra o Botafogo, Hulk deu a entender que discordava da filosofia do técnico Eduardo Coudet de mudar o time de forma constante. De cabeça fria, ele explicou o que quis dizer.

"Quanto mais o jogador joga, mais sequência, mais minutagem, mais confiança. Foi nesse ponto, sem discordar das decisões do treinador", afirmou.

O Atlético-MG não começou bem o Brasileirão. O Galo perdeu dois dos quatro jogos que fez. Com três pontos, o time está na 15ª colocação.