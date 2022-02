Hulk Iraniano fará combate de gigantes contra Pesadelo inglês

O Hulk Iraniano está prestes a enfrentar o 'homem mais assustador do mundo'. Essa será a luta entre Sajad Gharib e Martyn Ford, que está marcada para o dia 2 de abril, O2 Arena, em Londres. A disputa será um verdadeiro duelo de gigantes, com dois oponentes de físicos impressionantes.

O iraniano pesa 177kg, mede 1,88m de altura e, segundo o jornal The Sun, tem aprimorado intensamente tanto o seu condicionamento físico como a sua técnica de boxe. Já Ford, que tem experiência no MMA, foi treinado pelo ex-homem mais forte do mundo, Eddie Hall. Além disso, é ator e fez participação em filmes como Velozes e Furiosos 9.

Em comum, os dois são fisiculturistas. E já mostraram que gostam do 'trash talking'. Em entrevista à revista Muscle and Health, o Hulk já avisou que o rival 'sentirá seu soco mortal'.

"Ele precisa entender que essa luta não é uma produção de Hollywood. Não há diretor. Ele verá e sentirá meu gancho e meu soco mortal. Martin, continue me insultando. Continue bancando o palhaço, mas prometo que você será retirado de maca", disse Sajad.

Ford, que também é conhecido como o Pesadelo Inglês, também já entrou na onda da provocação.

"Eu fui a um evento de boxe em outubro do ano passado e eu disse aos organizadores: "Olha, tem esse idiota que eu adoraria bater". Vamos ser bem claros, o "Hulk Iraniano", como ele gosta de ser chamado, nunca teria essa exposição se não fosse por mim. Ele não respeita o boxe, não respeita o MMA, então, sob circunstâncias normais, ninguém gostaria que ele representasse sua marca, mas eu sugeri isso porque ele queria e então conseguimos assinar", disse Ford, também à Muscle and Health.