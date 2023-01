Hulk perde quase 6kg em jogo do Atlético-MG pelo Mineiro; vídeo

Um vídeo divulgado pelo Atlético-MG mostrou que o atacante Hulk perdeu quase 6kg durante a vitória por 2x1 sobre o Tombense, no domingo (29) de manhã, pelo Campeonato Mineiro. Autor de uma assistência e um gol, o jogador passou por um forte processo de desidratação.

Antes do duelo, Hulk subiu na balança, e o equipamento registrou 97,6 kg. Ao fim da partida, o atacante se pesou novamente, e o número que apareceu foi 91,9 kg - ou seja, 5,7 kg a menos.

Um dos motivos é o forte calor em Muriaé, onde a partida foi realizada às 11h. Além disso, o jogo terminou sob chuva, o que fez o irregular gramado do estádio Soares de Azevedo ficar ainda mais pesado.

O fenômeno, porém, não é novo para Hulk. Ele também registrou uma perda considerável de peso corporal em julho do ano passado, após a eliminação do Atlético-MG para o Flamengo, pela Copa do Brasil. O jogador viveu uma saga no exame antidoping no Maracanã, e saiu do estádio às 4h da manhã também com 6kg a menos.

"Foi uma canseira (o exame antidoping). Estava cansado. Comecei com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda cai no doping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar", disse, à época.