Humildade? Löw lista seis seleções melhores que a Alemanha

A Alemanha não está no top 5 entre as seleções favoritas para ganhar a Eurocopa 2020. Surpreendentemente, quem afirmou isso foi o próprio técnico da tetracampeã mundial, Joachim Löw. Para ele, há seis equipes na frente da sua.

"Times como Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica e Holanda estão acima de nós", falou o treinador. Segundo ele, isso se dá pela troca de jogadores nas seleções. "Eles já fizeram a mudança de gerações. É por isso que não me vejo como favorito na Eurocopa", explicou.

Ainda assim, Löw fez questão de elogiar a Alemanha, que já está assegurada no torneio. "Quero parabenizar meus jogadores. Tivemos uma série de substituições porque mais de dez jogadores se lesionaram. Apesar de tudo, nos classificamos de forma soberana".

Atualmente, a equipe do treinador é a líder do Grupo C das Eliminatórias da Euro 2020, com 18 pontos. Em segundo, aparece a Holanda, com 16. Nesta terça-feira (19), às 16h45, a seleção alemã faz o último jogo da fase de grupos das Eliminatórias, contra a Irlanda do Norte.