Humor Negro: Especial vira série com 10 episódios no Globoplay e no Multishow

O especial Humor Negro ganhou novos episódios. A série vai para Multishow e Globoplay com 10 episódios. As gravações do projeto acontecem novamente em Salvador, de 11 a 14 de maio, com apresentações abertas ao público no Teatro Jorge Amado.

Os comediantes Maíra Azevedo (Tia Má), Sulivã Bispo (Koanza), Jhordan Matheus, Niny Magalhães e Guilherme Junior vão estrelar os stand ups. Também haverá participações especiais de convidados como a atriz Luana Xavier, o ator Hélio de La Peña e os humoristas Junior Chicó e Tiago Banha.

A série tem direção de Rodrigo França, roteiro de Renata di Carmo e idealização assinada por Val Benvindo. A estreia nas plataformas é prevista ainda para 2023.

“Hoje o Humor Negro cresceu. Nesta série os nossos comediantes ganham um espaço de convivência, somada a um palco e todas as dependências de um teatro. Um programa que vai mostrar as delícias de estarmos juntos, como uma família de artistas, nas dores e na delícia de ser negro neste país. A cada episódio, teremos um comediante convidado e um tema central que ligará a dramaturgia ao stand up comedy”, conta Rodrigo França.

Val Benvindo recorda que o Humor Negro começou como um festival em Salvador e ela diz que foi muito gostoso de fazer, sobretudo porque teve a oportunidade de contar com amigos e amigas especiais para realizar um evento artístico-cultural em sua terra natal.

"Quando veio a notícia do especial eu pude perceber a grandiosidade do projeto, que também veio acompanhada de muita responsabilidade. Ver o especial virar série é mais do que a realização de um sonho, é ver um projeto de vida alcançar o que parecia inalcançável”, afirmou a idealizadora.

Os ingressos para as apresentações poderão ser retirados diretamente na bilheteria do teatro ou através do site www.sympla.com.br conforme disponibilidade de lugares no teatro.