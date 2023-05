Humorista Eraldo Fontiny, que passou por Globo e SBT, morre aos 41 anos

O humorista Eraldo Fontiny morreu no sábado (6), aos 41 anos, depois de sofrer um mal súbito, segundo a Rede 98, onde ele trabalhava atualmente.

Eraldo teve vários personagens de destaque em sua carreira, como Lili, o principal, Marcos Paulo, Seu Mane e Rubão. Ele participou de quadros no Grupo Globo, SBT e RedeTV! ao longo dos anos.

Entre os quadro famosos, Eraldo fez parte do Pânico na Band e atuou como convidado no A Praça é Nossa. Lili, a personagem de maior destaque do artista mineiro, era uma criança que adorava aprontar, mesmo com a carinha de menina tranquila.

"Eraldo foi um artista raro, precioso e único, que tocou profundamente a vida de sua audiência e deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em toda a comunidade artística", diz comunicado da Rede 98.