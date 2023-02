Humorista Lea Maria acusa marido, Juliano Garcia, de agredir fisicamente

A humorista alemã Lea Maria, que vive no Brasil com o marido, o também humorista Juliano Gaspar, relatou que sofreu violência doméstica do companheiro. Ela desabafou a situação nas redes sociais:

"Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica".

No vídeo em que aparece relatando as agressões fisicas e psicológicas, Lea está com o braço imobilizado e afirmou que está recebendo apoio da família, além de orientações médicas. No entanto, na gravação, ela não detalhou as agressões que sofreu.

A humorista registrou o caso na 1º DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no Cambuci, em São Paulo, no dia 3 de fevereiro. O advogado da artista, Cristiano Medina, contou que Lea não vai se manifestar sobre as agressões por orientação médica.

Após a situação ir à público, Lea deu entrada no pedido de divórcio. No Instagram, ela agradeceu os fãs pelas mensagens de carinho.

"Queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada pela minha família, amigos e profissionais da área da saúde e jurídica."