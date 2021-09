Humorista Marina Miranda, da Escolinha, morre aos 90 anos

A atriz Marina Miranda, que viveu Dona Charanga na Escolinha do Professor Raimundo, morreu nesta terça-feira (21) aos 90 anos. Ela estava internada desde domingo (19) no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após entrar em coma em decorrência do Alzheimer.

A artista também havia sido diagnosticada com infecção urinária e pulmonar, escara na terceira derme, além de forte desnutrição: com 1,73 m de altura, ela estava pesando 40 kg. Na segunda (20), a filha dela, Sylvia Miranda, chegou a comentar que o quadro era irreversível.

Uma das primeiras humoristas negra a ter destaque na televisão brasileira, Marina despontou a carreira ao lado do ator Tião Macalé no programa humorístico Balança, Mas Não Cai, transmitido pela Rádio Nacional na década de 50 e adaptado pela Globo em 1968.

Além dos trabalhos humorísticos na Escolinha e em Os Trapalhões, a artista também atuou em novelas como Dona Xepa, Dancin' Days, Vereda Tropical e A Gata Comeu. Participou também de minisséries como Tenda dos Milagres, em 1985, e nos anos 1990 fez O Dono do Mundo.

Em 2010, Marina recebeu o Troféu Raça Negra, prêmio que reconhecia sua contribuição para a cultura nacional. Hélio de la Peña, Isabela Garcia e Paulo Cintura foram alguns dos artistas que lamentaram a morte da atriz.

"Meus profundos sentimentos. Marina Miranda foi um ícone pouco reconhecido. Por décadas foi uma mulher preta pioneira no humor irreverente, iconoclasta, abusado. Marina alegrou muito a minha infância. Tenho o maior respeito por sua história e muita admiração pelo seu talento de fazer rir. Como bem diz seu biógrafo @clovis_correa_rj , Marina era muito além da Crioula Difícil, seu personagem mais marcante. Descanse em paz, minha rainha. Que a família e os fãs guardem os bons momentos que Marina nos proporcionou", postou no Instagram Hélio de la Peña.

Também por uma rede social, Paulo Cintura, que também trabalhou na Escolinha do Professor Raimundo, lamentou a morte da atriz: "Mais uma estrela da TV sobe para integrar o elenco CELESTIAL da Escolinha do Prof. Raimundo. Que Marina Miranda tenha Boa Luz e Paz no Espírito".