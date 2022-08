Humorista relata desespero ao prender aparelho dental durante sexo oral

Um momento traumático na vida de Maclá Tetório, humorista do Porta dos Fundos, garantiu boas risadas para o público durante o programa 'Que História é Essa, Porchat?', do GNT.

A atriz revelou que estava namorando com um rapaz, mas a relação acabou. No entanto, ela seguiu se relacionando às escondidas para que ninguém soubesse. Entre um encontro e outro, no total sigilo, ela Maclá foi para a casa do ex-namorado e assistiram um filme até a hora do sexo.

De acordo com ela, a vontade de mostrar que era boa no sexo oral estava bastante alta e iniciou o ato. "Quis mostrar todo meu conhecimento oral, que eu era boa de boca. Iniciei o negócio... De repente, numa movimentação brusca, numa virada de curva, senti um 'clac', estava com a boca na botija", relatou.

Depois de uns gemidos, a humorista entendeu que o oral estava muito bom e prosseguiu. Mas, a situação foi ficando complicada e o ex-namorado gritou de dor. "[Depois] ouvi um gemido, que eu pensei que era de uma coisa, mas era de outra, e aí olhei: ele fez: 'tira, tira, tem alguma coisa'... E nisso que eu fui tirar senti uma coisa enganchada. Já comecei a pensar: 'ai meu Deus vai vir Corpo de Bombeiros, polícia, já tinha visto isso num filme, minha vida acabou, minha família, minha mãe", brincou.

Depois que viu que o grito era de dor, ela conseguiu tirar a boca do órgão, mas puxou de vez e o ferro do aparelho prendeu no pênis do ex-namorado, causando um jato de sangue imediato. "Esse homem levou quatro pontos, dizem que até hoje ele tem cicatriz, e eu fiquei conhecida em Alagoas inteira como boca de anzol", completou.