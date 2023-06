Hupes inaugura nesta terça (13) unidade de Hospital Dia em Salvador

O Hospital Universitário Professor Edgar Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vai inaugurar na terça-feira (13) uma unidade de Hospital Dia. O novo espaço terá cinco salas de cirurgia, permitindo ampliação no número de exames de alta complexidade e atendimentos. A infraestrutura do Hospital Dia Professor Hélio Andrade Lessa vai ficar no térreo do Hupes, alas A e B.

O nome escolhido para a unidade é uma homenagem ao médico otorrinolaringologista, professor e pesquisador Hélio Andrade Lessa, que morreu em 2013, após uma vida dedicada à medicina e ao ensino.

Com o Hospital Dia, o Hupes vai oferecer assistência intermediária para procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. Na unidade serão realizados exames de endocoscopia de alta complexidade como ecoendoscopia, enteroscopia e CPRE.

Além desses procedimentos, a unidade vai contar também com exames de colonoscopia, broncoscopia, ecocardiograma transesofágico, histeroscopia, manometria e pHmetria, procedimentos complexos que necessitam acontecer em uma estrutura hospitalar específica.

Das cinco salas cirúrgicas que funcionarão no local, uma será para pequenas cirurgias, duas para cirurgias oftalmológicas como catarata e transplante de córnea e outras duas serão voltadas especificamente para procedimentos de média complexidade de todas as especialidades atendidas no Hupes, como cirurgia plástica, vascular, ortopédica e ginecológica, por exemplo. Com essa ampliação, serão liberadas duas salas para procedimentos de alta complexidade no hospital, aumentando a oferta de atendimento à população.

O acesso aos serviços do Hupes é realizado por meio do Sistema Vida – sistema de atendimento à saúde pública da Prefeitura de Salvador. É necessário procurar atendimento inicial na Prefeitura Bairro ou em um Posto de Saúde para receber o encaminhamento para o hospital.

Atualmente, o hospital é campo de prática para aproximadamente 1.300 estudantes de graduação (incluindo os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional) e para mais de 300 residentes de medicina e aproximadamente 80 residentes multiprofissionais.