Hupes instala ambulatório específico para acompanhar pacientes curados da covid-19 

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh (Hupes-UFBA/Ebserh) inaugurou o ambulatório pós Covid-19. Trata-se de um espaço para atender pacientes que foram diagnosticados com a doença e já estão curados. O ambulatório é uma estratégia inovadora, cujo objetivo é tratar de possíveis sequelas em virtude do Coronavírus.

Pacientes com diagnóstico da covid-19, após o período de isolamento, que apresentem algum sinal ou sintoma persistente, podem ser atendidos no Ambulatório Magalhães Neto, no setor de pneumologia dedicado ao acolhimento daqueles pacientes. Alguns deles necessitam do seguimento multidisciplinar para monitorar e tratar possíveis sequelas pulmonares da doença.

De acordo com a médica Margarida Neves, coordenadora do Ambulatório e chefe da Unidade do Sistema Respiratório do Hupes, há diversos estudos que sugerem que os pacientes diagnosticados com a covid-19 e curados podem apresentar sequelas. “Já há registros de diversas queixas que vão desde tristeza e depressão até problemas pulmonares. Por isso, vimos a necessidade de um ambulatório específico para esses casos”, relata.

O pós covid-19 também pode apresentar como outras manifestações clínicas extra-pulmonares que ocorrem mesmo em casos mais leves e limitam a qualidade de vida dos pacientes. Para o atendimento, o ambulatório está aberto às quintas-feiras, no período da manhã, e atende tanto pacientes do Hupes quanto os que receberam tratamento em outros hospitais.

O Hupes disponibiliza até 14 vagas por dia de atendimento para primeiras consultas ou retorno. Todos os agendamentos devem ser realizados exclusivamente pelos telefones 3283-8378 ou 3283-8379. Não haverá agendamentos de modo presencial.