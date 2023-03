Hyundai Creta: SUV mais vendido na Bahia ganha versão especial

SUV mais emplacado no Brasil e o segundo veículo de passeio mais vendido na Bahia neste ano, o Creta ganhou uma versão especial.

A novidade é limitada a 900 unidades e tem como base a configuração NLine, que estreou ano passado no mercado brasileiro.

De acordo com a Hyundai, um dos motivos da escolha dessa versão é que ela é a que fica menos tempo nas concessionárias.

No interior, a diferença é o sistema de som da Bose O sistema de frenagem automática de emergência é de série As rodas são escurecidas e tem 18 polegadas de largura O Creta tem um dos maiores bagageiros da categoria

No interior, a diferença é o sistema de som da Bose O sistema de frenagem automática de emergência é de série As rodas são escurecidas e tem 18 polegadas de largura O Creta tem um dos maiores bagageiros da categoria

Porém, a mecânica foi alterada: no lugar do propulsor 1 litro turbo (120 cv), a empresa coreana optou pelo 2 litros aspirado (167 cv). Nos dois casos, a transmissão é sempre automática de seis velocidades.

Em relação à NLine convencional, a nova opção que ganhou o sufixo de Night Edition, tem rodas diferentes e mais largas: 18 polegadas no lugar das de 17 polegadas.

Para justificar os R$ 181.490 cobrados, o preço mais caro da linha Creta, a Hyundai incrementou alguns equipamentos na série especial. O sistema de som é da grife Bose e tem até um subwoofer bem instalado no bagageiro (422 litros).

Em relação às tecnologias de auxílio à condução, o SUV conta com piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de colisão com frenagem automática (com detecção de pedestres, ciclistas e conversão) e câmeras laterais.

Conheça a versão NLine com motor 1 litro turbo

SUCESSO GLOBAL

Além de apresentar a nova versão do Creta, os executivos da Hyundai comentaram alguns resultados globais da companhia. A empresa, que produz no país desde 2012, se tornou ano passado o terceiro maior grupo automotivo em vendas mundiais.

Somando as vendas da Kia, adquirida em 1998, e da divisão de luxo Genesis, foram 4,9 milhões de unidades comercializadas em 2022, atrás da Toyota (7,6 milhões) e do Grupo Volkswagen (5,9 milhões). A Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi somou 4,5 milhões e, a Stellantis, 4,4 milhões.

GRUPO BAIANO EM DESTAQUE NACIONAL

Representante da BMW na Bahia, em Alagoas e no Ceará, o grupo baiano GNC comemora o título de melhor concessionária da empresa no Brasil, resultado de um estudo da própria marca alemã.

Desta vez, a primeira posição ficou com a loja de Fortaleza, que foi seguida pela de Maceió. Além disso, o GNC recebeu o título de melhor grupo que atuou com a BMW no país em 2022.

O Série 3 é o BMW mais vendido na Bahia

"Hoje é um grande dia para sentir orgulho de ser nordestino. As duas melhores concessionárias e grupo BMW do Brasil estão aqui. Investimento em processos e sistemas são importantes, mas empreender e acreditar no potencial de nossa gente é o que fez toda diferença", comemorou Gercino Coelho Filho, CEO da empresa.

As três concessionárias foram batizadas como Haus e a de Salvador foi premiada em outras ocasiões.

MOTOS: NOVA CONCESSIONÁRIA

Atuando na Bahia desde 2020, quando assumiu a gestão da concessionária de automóveis Mercedes-Benz em Salvador, o Grupo Tecar ampliou sua operação no estado com a abertura de uma revenda da Yamaha.

Empresa goiana abre concessionária Yamaha na capital

A empresa, oriunda de Goiás, que atua em sete estados e no Distrito Federal representando sete fabricantes, estreia com motos na Bahia com a Motovesa. No entanto, a concessionária de Salvador - que fica entre as avenidas Vasco da Gama e Garibaldi - é a nona do grupo no segmento de duas rodas.

João Henrique Normanha, CEO do grupo, explicou que essa é apenas a primeira de outras lojas de motocicletas que irá abrir na Capital.

TOYOTA HILUX COMPLETA 55 ANOS

Atual líder de vendas entre as picapes médias no mercado brasileiro, a Hilux completou 55 anos de lançamento.

A “Hi-lux”, cujo nome tem origem na fusão das palavras em inglês “high” (alto) e “luxury” (luxo), havia sido concebida e desenhada para a Toyota para ser produzida pela HINO, que hoje é a divisão da marca de caminhões e ônibus.

No Brasil, o utilitário foi apresentado no final de 1992, quando estava na quinta geração.

A última versão da Hilux lançada é a Conquest

EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE CARROS

De acordo com balanço da Anef, a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, o volume de crédito via CDC (crédito direto ao consumidor) concedido em negócios envolvendo veículos para pessoa jurídica somou R$ 113,5 bilhões.

Esse valor representa crescimento de 25% ano passado na comparação com 2021. Para pessoa física, o crescimento foi de 7%, chegando a R$ 258,2 bilhões.

PICAPES: STRADA X MONTANA

A chegada da nova geração da Chevrolet Montana, que é 24 centímetros maior que a Strada, fez com que a Fiat reduzisse o preço da sua picape.

Os descontos chegam a ultrapassar 4%, e impactou até a versão mais barata, a Endurance 1.4, que agora tem preço inicial de R$ 97.990, R$ 2 mil a menos.

Confira as primeiras impressões sobre a nova Montana