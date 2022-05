I Fórum ESG Salvador acontece nesta quinta-feira; assista

O I Fórum ESG Salvador, maior evento já realizado na cidade sobre governança ambiental, social e corporativa, acontece nesta quinta-feira (12), no Porto de Salvador, no Comércio.

Nesta manhã, haverá as palestras de Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG; Albérico Mascarenhas, Coordenador Geral do Núcleo Bahia do IBGC; Fabio Alperowitch, Sócio-fundador da Fama Investimentos; Jorge Cajazeira, Presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB; Paulo Rogério, Co-fundador do Vale do Dendê, empreendedor e consultor em diversidade; e Felipe Daud, Head de Políticas Públicas do iFood.

PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h10 – Palestra Decifrando ESG como funciona na prática, com Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG

9h30 – Palestra Importância da Governança Corporativa no desenvolvimento das empresas, com Albérico Mascarenhas, Coordenador Geral do Núcleo Bahia do IBGC

09h50 – Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Fabio Alperowitch, Sócio-fundador da Fama Investimentos [VIRTUAL]

10h30 – Mediação por Isaac Edington, Presidente da Saltur

11h – Palestra Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria, com Jorge Cajazeira, Presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB

11h20 – Palestra Diversidade acelerando negócios inovadores, com Paulo Rogério, Co-fundador do Vale do Dendê, empreendedor e consultor em diversidade

11h40 - Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Felipe Daud, Head de Políticas Públicas do iFood

12h20 – Mediação por Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

TARDE

14h – Painel | Agenda ESG em setores econômicos, com Patricia Audi [VIRTUAL], Vice-presidente executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade Santander Brasil, Ricardo Mastroti [VIRTUAL], Diretor executivo da CEBDS, Fábio Ferreira [VIRTUAL], Gerente Jurídico do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja e Mariana Lisbôa, Presidente da ABAF e Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S/A e mediação de Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG.

15h40 – Painel | Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno, com Rosane Santos, Diretora de ESG, Meio Ambiente, Relação com Comunidades e Comunicação Corporativa da BAMIN, Sérgio Santos, Gerente de Relações com Investidores e Relações Institucionais da Unipar, Márcia Sued, Head de Sustentabilidade do Sebrae Bahia e Presidente do Comitê de Sustentabilidade e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

17h20 – Painel | A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios, com Aila Britto, Diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, Ana Paula Matos, Vice-Prefeita de Salvador e Giovanna Victer, Secretária da Fazenda de Salvador, Leana Mattei [VIRTUAL], Head de Marketing da Incentiv.me, Mestra em Desenvolvimento Social, Escritora, Palestrante e Diretora da Aganju - Consultoria em ESG e Impacto Positivo e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO.

18h30 – Encerramento

A convite do portal Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO, diversos especialistas de entidades públicas e empresas privadas estarão reunidos no evento, discutindo a importância do tema em palestras e painéis, como “Agenda ESG em setores econômicos”, “Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno” e “A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios”, entre outros.

O I Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa e Suzano, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio de Contermas, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclik, Larco, Grupo LemosPassos, Fundação Norberto Odebrecht e Hiperideal, parceria de Vini Figueira Gastronomia, Fernanda Brinço Produção e Decoração, Uranus2, TD Produções, Vinking e Suporte Eventos.