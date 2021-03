I Mostra de Teatro Solo Stella Maris é adiada

Em virtude das medidas restritivas vigentes na capital baiana, as apresentações da I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida serão adiadas para o mês de abril. Todos os solos estão mantidos e o início do evento está previsto para o dia 03 de abril, às 18h, com o espetáculo 'O Avô e o Rio'.

As lives com os artistas dos solos seguirão normalmente o cronograma inicial. O evento conta com nomes como Leno Sacramento, ator do Bando de Teatro Olodum, e Antonio Fábio, ator, diretor artístico e produtor do Grupo Ovo Teatro e Afins. A programação completa está logo abaixo.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Programação completa

Espetáculos

03/04 (sábado) – O avô e o rio

04/04 (domingo) – Dona Coca

06/04 (terça) – Diário de uma vagina

07/04 (quarta) – Em(cruz)ilhada

08/04 (quinta) – Major Oliveira

09/04 (sexta) – Tentáculo

10/04 (sábado) – Sobejo

Lives

16/03 (terça) – Leno Sacramento – Ator do Bando de Teatro Olodum

17/03 (quarta) – Antonio Fábio – Ator, diretor artístico, produtor do Grupo Ovo Teatro e Afins

23/03 (terça) – Israel Barretto – Ator, produtor cultural

24/03 (quarta) – Guto Veloso – Ator, diretor, arte-Educador

*Todas as exibições e lives acontecerão às 18h

Serviço

O quê: I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida

Quando: De 03 a 10 de abril (espetáculos); 16, 17, 23 e 24 de março (lives). Sempre às 18h

Onde: os espetáculos serão transmitidos no canal da Mostra, no YouTube; e as lives acontecerão no instagram @mostrastellamarisconvida