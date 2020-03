Ian Lasserre lança clipe do primeiro single do álbum Átimo

O cantor e compositor soteropolitano Ian Lasserre lançou nesta quinta-feira (5) o clipe de Minha Bahia, música cuja melodia surgiu depois de um mergulho no mar do Porto da Barra, num fim de tarde em Salvador.

Com cantos, coisas, ruas e olhares do universo soteropolitano, o roteiro foi baseado nos acontecimentos espontâneos do dia da filmagem. A direção é de Felipe Bretas. Radicado em São Paulo há dois anos, Ian ressalta que o clipe é um retrato da sensação de pertencimento à sua terra. "Por ter sido gravado em Salvador e por isso representar um sentido quântico, ao mesmo tempo que a alma da cidade se manifesta no trabalho, na alegria e no dever das pessoas que nela habita e pintam o consciente coletivo", explica.

Minha Bahia é uma das canções do álbum Átimo, com previsão de chegar em abril aos aplicativos de música. A musicalidade de Ian neste single soa mais pop do que as faixas do seu último álbum Sonoridade Pólvora. Talvez porque para ele "o maior desafio do artista é sempre se manter em movimento e quebrar os paradigmas que tanto se constroem na elaboração de uma obra. É engraçado, mas parece imitar o fluxo da vida. Construímos um conceito, passamos meses ou anos escrevendo e produzindo letras, estéticas harmônicas. A bonança e o desafio é desconstruir todas essas nuvens, sugerir novas cores, ou até mesmo mudar a estação. Assim percebi que esse tipo de fluxo, além de ser o inverso do outro trabalho que havia publicado, é um novo momento na música em minha vida", acredita o cantor.