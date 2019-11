Ian McKellen e Helen Mirren atuam juntos em A Grande Mentira

Está claro que a trapaça e a dissimulação acompanham o tempo todo os personagens dos veteranos Ian McKellen, 80, e Helen Mirren, 74, atuando juntos pela primeira vez no suspense A Grande Mentira.

O filme de Bill Condon (Deuses e Monstros, Dreamgirls e Crepúsculo) conta a história de uma viúva que recebe uma herança e fica milionária, e um golpista já idoso que passou a vida enganando para faturar às custas dos outros.

Lá pelas tantas, se encontram e começa aí um jogo de sedução que deixa o público com uma pulga atrás da orelha. Afinal, quem está enganando quem? “Somos muito bons em esquecer o passado, as coisas ruins que fizemos, os dissabores. Somos tão autocentrados que nos tornamos especialistas em dar desculpas. E esse filme mostra como suas ações do passado vão te procurar e encontrar, de uma forma ou de outra”, pondera Helen Mirren.