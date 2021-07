IBGC lança núcleo de governança corporativa na Bahia

O potencial econômico, aliado às mudanças no perfil das empresas na Bahia ao longo dos últimos cinco anos, motivou a criação do Núcleo Bahia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O núcleo será lançado na próxima sexta-feira (30), em um evento virtual.

Para Albérico Mascarenhas, Coordenador do Capítulo Bahia do IBGC, existe pouco conhecimento em Governança Corporativa por parte do empresariado baiano que, em boa parte, é composto por empresas familiares. “Vimos as empresas familiares cresceram e se destacarem em áreas como energia, óleo & gás e varejo. A área de comunicação também tem apresentado crescimento, assim como podemos notar um movimento de mulheres empresárias e grande movimentação do setor de saúde com novas aquisições. Então, sentimos essa necessidade de um órgão como o IBGC estar mais presente e mais alinhado com esse empresariado”, explica.

A Governança Corporativa ajuda as empresas a profissionalizarem a gestão, prevenir riscos, atuar em compliance e solidificar a cultura empresarial. “As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum”, destaca Pedro Melo, diretor geral do IBGC.

O lançamento do núcleo contará com palestras de Pedro Melo, diretor-geral do IBGC; Valéria Café, diretora de vocalização e influência do IBGC; e Maximiliano Carlomagno, sócio-fundador da Innoscience. A moderação será feita por Albérico Mascarenhas.