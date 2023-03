IBGE abre concurso com salários de até R$ 3,1 mil; há 80 vagas na BA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo para 339 vagas de nível médio. Dessas, 80 oportunidades são na Bahia. As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (319 vagas no total com salário de R$ 1.387,50 e exigência de nível médio de escolaridade) e também são 20 vagas no total para Supervisor de Coleta e Qualidade com salário de R$ 3.100 e exigência de nível médio de escolaridade.

As vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento são para AL, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PI, PR, RO, RS, SC e SP. Já para Supervisor de Coleta e Qualidade são para municípios dos estados de MA, MS, MT, PR, RO, RS e SC. Clique aqui e veja o edital.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.

Os contratados terão direito a auxílio alimentação e auxílio transporte.Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado. As inscrições vão desta segunda-feira (6) a sexta-feira (10). Não será cobrada taxa de inscrição.