IBGE apaga post sobre camarão após internautas ligarem à fala de Bolsonaro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 6, informando que deletou de suas redes sociais uma postagem que chamava a atenção para a produção de camarão no Nordeste. A mensagem viralizou na internet depois de publicada no mesmo dia em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou ter precisado de internação por engolir um camarão sem mastigá-lo. É no eleitorado nordestino que o mandatário enfrenta maior rejeição, segundo pesquisas de opinião.



"#Camarão frito, ensopado, no bobó… Eita que é feito de todo jeito! Tem até chiclete, sabia? Lá no Nordeste, responsável por 99,6% da produção do país. Aracati (CE) é o maior produtor, com 3,9 mil toneladas. + Pesquisa da #Pecuária Municipal do #IBGE.", dizia o texto publicado nesta quarta-feira, 5, pelo IBGE e já deletado das redes sociais do órgão estatístico.



Bolsonaro deixou na quarta-feira o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após dois dias internado para tratar uma obstrução intestinal. O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde a facada sofrida em 2018, afirmou que um "camarão não mastigado" foi a causa do problema de saúde



O IBGE informou, em nota, que a publicação sobre o camarão estava agendada desde a semana passada e tratou-se, portanto, de uma "coincidência infeliz".

"Diante da repercussão fora do contexto pretendido com a postagem, optou-se pela sua retirada das mídias sociais. Ainda que os fatos até agora levantados demonstrem que tenha sido uma coincidência infeliz, a Direção do IBGE promoverá a apuração dos fatos", declarou a nota de esclarecimento distribuída à imprensa, assinada pela direção do órgão.



Segundo o instituto, os assuntos publicados nas postagens como a do camarão são escolhidos e programados com antecedência.



"Na última quarta-feira, foi publicado nos canais oficiais do IBGE um post da série 'Você Sabia?' com o tema sobre a produção de camarão no Nordeste. Os dados do post eram referentes à pesquisa Produção da Pecuária Municipal de 2020. A série 'Você Sabia?' foi iniciada em julho de 2021 e destaca aspectos curiosos gerados com base nas pesquisas e estudos publicados pelo IBGE. Os assuntos que são temas dessa série são definidos e programados com antecedência. O post publicado na última quarta-feira, segundo a área responsável pelas mídias sociais, estava agendado desde a semana passada.", dizia a nota do IBGE.