IBGE encerra coleta de dados e começa fase de apuração do Censo

O IBGE encerrou nesta terça-feira (28) a cobertura da coleta domiciliar do Censo Demográfico. Segundo o instituto, foram 189.261.144 pessoas recenseadas (91%), levando em conta a prévia da população divulgada no final do ano. A partir desta quarta-feira, se inicia a etapa de apuração e do conteúdo levantado e a divulgação dos primeiros resultados está prevista para o fim de abril.

Ao mesmo tempo, o IBGE vai fazer uma operação final na Terra Indígena Yanomami, com apoio dos ministérios do Planejamento e Orçamento (MPO), da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e dos Povos Indígenas.

“Com o Censo podemos definir políticas públicas mais focalizadas e, portanto, mais efetivas”, diz a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. “Ao conhecermos com clareza quantos somos em cada município, como cada um de nós vive, como são nossas famílias e nossas realidades, passamos, também, a pensarmos em aprimoramento de políticas em áreas como saúde, educação, benefícios sociais, infraestrutura urbana, logística e tecnológica”, acrescenta.

Na etapa de apuração, os supervisores técnicos do IBGE podem determinar retornos pontuais para o campo. Determinados bairros de algumas cidades podem passar por ações específicas do recenseamneto para fins de conferências dos dados, por exemplo.

“Criamos um comitê de fechamento do censo, que inclui oito demógrafos contratados exclusivamente para essa etapa de apuração, que trabalharão em sintonia direta com os demógrafos do próprio IBGE”, diz o presidente interino do instituto, Cimar Azeredo.