Ibrahimovic estreia, mas Milan fica no empate com Sampdoria

Em Milão, cercado de muita expectativa, o sueco Zlatan Ibrahimovic fez, nesta segunda-feira (6), a sua reestreia no Milan após sete anos e meio. O atacante começou a partida contra a Sampdoria, no estádio San Siro, no banco de reservas e só entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo.

Sem jogar há pouco mais de dois meses, pouco fez para ajudar a sua equipe, que ficou no empate sem gols.

A campanha do Milan no Campeonato Italiano segue decepcionante. Com 22 pontos, o time está na 11.ª colocação, bem distante da zona de classificação às competições europeias. A Sampdoria, em situação mais complicada, tem 16 e ocupa a 16.ª posição, muito perto da zona de rebaixamento.

Goleada

Mais uma vez fazendo boa campanha na temporada, a Atalanta atropelou o Parma com uma goleada por 5 a 0, nesta segunda-feira (6), em Bérgamo. O meia esloveno Josip Ilicic foi o destaque ao marcar dois gols - o meia argentino Papu Gómez, o suíço Remo Freuler e o alemão Robin Gosens completaram o placar.

Com 34 pontos, a Atalanta está na quinta colocação e se aproximou da Roma, que permaneceu com 35 em quarto lugar após perder para o Torino no dia anterior, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Parma é o sétimo colocado, com 25 pontos.

Também nesta segunda-feira (6), Bologna e Fiorentina ficaram no empate por 1 a 1, em Bolonha. O time da casa conseguiu a igualdade apenas nos acréscimos do segundo tempo com o gol de Riccardo Orsolini - Marco Benassi havia aberto o placar na primeira etapa. Os dois times ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.