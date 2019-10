Ibrahimovic ganha estátua de 3,80 metros de altura na Suécia

Ídolo do futebol sueco, Zlatan Ibrahimović ganhou uma estátua em sua homenagem na cidade onde nasceu, Malmö. A obra, de 3,80m de altura e oito toneladas, foi criada pelo escultor Peter Linde e inaugurada nesta terça-feira (8). Nela, o jogador, de 38 anos, aparece só de calção, sem camisa e descalço.

"Alguns jogadores ganham troféus, outros viram estátuas, e outros ganham troféus e têm estátuas", agradeceu o atleta, que joga, atualmente, pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. "Depois de 20 anos no futebol profissional, sinto que tudo está terminando. Essa é a maior coisa que pode acontecer a uma pessoa, especialmente na sua cidade natal ", seguiu.

A Federação Sueca de Futebol anunciou em 2016 que faria a honra ao maior jogador da história do país. A estátua foi finalizada há dois anos, mas somente nesta terça-feira (8) foi instalada no Stadiontorget, entre o antigo e o novo estádio do Malmö. A ideia inicial era que a obra ficasse no lado de fora da Friends Arena, em Solna, mas foi considerada muito pesada para o local.

"Onde quer que eu vá, represento a Suécia. A Suécia é minha casa. Tudo o que faço, faço pela Suécia, para que os olhos voltem para a Suécia", afirmou Ibra.