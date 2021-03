Ibrahimovic sofre lesão e deve desfalcar o Milan contra o United

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan, foi diagnosticado nesta segunda-feira (1º) com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Ele será desfalque por 10 dias e, ao fim do período, será reavaliado. É possível que o centroavante fique afastado por até três semanas, segundo a imprensa italiana.

Ibrahimovic se machucou durante a vitória do Milan sobre a Roma, fora de casa, por 2x1, no último domingo (28), pelo Campeonato Italiano. O sueco foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo, depois de apresentar dores desde o início da partida.

Nos 10 dias de afastamento até ser reavaliado, o atacante perderá dois duelos pelo Campeonato Italiano: contra a Udinese, nesta quarta-feira (3), no San Siro, e contra o Verona, no domingo (7), fora de casa. O Milan ocupa atualmente a vice-liderança do torneio, com 52 pontos, quatro a menos do que a Inter de Milão.

Além disso, Ibra corre o risco de ficar de fora da partida contra o Manchester United, no próximo dia 11, no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Caso a previsão de três semanas se confirme, ele também seria desfalque no duelo da volta, no dia 18.

Ibrahimovic é o artilheiro do Milan na temporada 2020/21, com 16 gols em 21 confrontos disputados.