Icardi diz que Covid o 'salvou' de relação sexual com pivô de sua separação

A instabilidade no casamento entre Mauro Icardi, atacante do PSG, e a influencer Wanda Nara está longe de acabar. A bola da vez foi a declaração dada por Yanina Latorre, jornalista e amiga de Wanda, durante o programa de televisão 'Los Angeles de la Mañana', na Argentina.

Segundo Yanina, Icardi levou a modelo argentina 'China' Eugenia Suárez para um hotel luxuoso de Paris, enquanto a esposa do jogador estava viajando para Milão, na Itália. A repórter disse que Icardi garantiu não ter feito sexo com China pois ele estava com febre, mas Yanina ponderou que "se alguém tem Covid, um beijo é suficiente para transmitir a doença".



Ela criticou a postura de Mauro Icardi e o chamou de idiota por conta das atitudes que tomou. Se estava com febre não devia ter ido. Mas, foi mesmo assim, porque ela já lá estava. Esta é a versão de Icardi. Disse que só foi lá para não deixar a China em apuros. Isto só aconteceu porque o Icardi é um idiota”, completou Latorre ao programa da emissora Canal 13.



Outro fato revelado durante a tração na TV foi que o atleta do PSG ganhou um companheiro para acobertar a história e impedir que Wanda descobrisse. Trata-se de Jakob Von Plessen, cunhado do atacante e que namora a irmã de Wanda Nara, Zaira Nara, que também havia viajado para Milão.

Yanina afirmou que Jakob passou a noite dormindo dentro do carro em frente ao hotel onde Icardi estava com a modelo e evitou se hospedar em outro local para que Zaira não desconfiasse. "Ele teve medo que a Zaira descobrisse e não se atreveu a gastar um euro para ficar no hotel. A casa de Wanda em Paris está cheia de câmaras, ela teria percebido se ele tivesse voltado sozinho", completou.

Há alguns dias Icardi publicou mais uma foto ao lado de Wanda, como já vinha fazendo desde que a traição se tornou pública.