ICMS baiano teve crescimento de 6,54% em 2022, aponta instituto

A arrecadação do ICMS na Bahia em 2022 apresentou crescimento de 6,54% em valores nominais, comparado com o ano anterior, segundo o Instituto de Auditores Fiscais da Bahia (IAF). Foram arrecadados no ano passado R$33,2 bilhões, enquanto que no ano de 2021 foram arrecadados R$31,1 bilhões.

Em termos reais, considerando os efeitos inflacionários medidos pelo IPCA, a arrecadação do ano de 2022 foi inferior ao montante arrecadado no ano de 2021 em 2,37%. “A análise por setor evidencia a excelente performance do setor de comércio que cresceu, em termos nominais, 13,18%, já com desempenho bem abaixo dos percentuais de crescimento da série histórica. O setor industrial cresceu apenas 5,02% no comparativo anual. Destaque negativo para o setor de serviços que continua com o viés decrescente de arrecadação, com redução de 5,87% no comparativo”, avalia o presidente do IAF, Marcos Carneiro.

Os de comércio varejista e comércio atacadista se destacaram na arrecadação, ambos com percentuais positivos de crescimento nominal (12,9% e 14,01%). Segundo o IAF, os desempenhos foram determinantes para mitigar o desempenho ruim da arrecadação em 2022. Já os subsegmentos de petróleo e serviços de utilidade pública (35,36 % do valor total) tiveram um ano difícil, onde o primeiro cresceu apenas 1,08% e o segundo decresceu 8,42% em comparação com o ano anterior.