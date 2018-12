ID Jovem: conheça o programa que beneficia jovens em todo Brasil

Lançada pelo Governo Federal, a Identidade Jovem, ou ID Jovem, beneficia brasileiros com idade entre 15 e 29 anos, que pertencem a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Cerca de 150 mil jovens ingressaram no programa em todo Brasil em agosto de 2018. Segundo a Secretaria Nacional da Juventude, os estados campeões em emissão da carteira foram Minas Geras (26.512), São Paulo (23.813), Bahia (21.157) e Rio de Janeiro (12.056), no respectivo mês.

A estudante de Jornalismo Flávia Protássio conta que ficou sabendo do documento através de uma amiga, que conseguiu fazer o ID jovem e viajar para outro estado. “Ela me explicou um pouco sobre os programa e eu busquei mais informações através de pesquisas”. Flávia ainda não utilizou o benefício, mas por ouvir relatos de amigos próximos, decidiu se inscrever. “Minha mãe já era cadastrada no CadÚnico, então, fomos ao CRAS da minha cidade para atualizar os dados. A partir disso, eu consegui me inscrever no programa”, relata.

Em dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem aproximadamente 50 milhões de jovens no Brasil e, desse total, 1.329,571 milhões já foram contemplados pelo programa desde a sua criação, em 2016. A estimativa é de que 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados em todo o país.

O estudante de Engenharia de Controle e Automação, Manassés Fernandes, soube do programa pelas redes sociais e, desde que se cadastrou, faz uso do benefício com frequência. “Viajo, em média, duas vezes ao mês e já tive desconto de 100% em alguns deslocamentos. Utilizo sempre para ir a Lagartos, em Sergipe. Um familiar precisou estudar lá e, sempre que posso, vou dar um suporte”, pontua Manassés, que faz questão de indicar aos amigos.

Emissão ID Jovem 2.0

A Secretaria Nacional da Juventude realiza a gestão da Identidade Jovem 2.0, que pode ser emitida com a inscrição no Cadastro Único. Para isso, é preciso se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou ao setor responsável pelo CadÚnico no município de residência do futuro beneficiário.

Todo jovem que atenda aos critérios definidos pelo Governo Federal pode solicitar a identificação, que é válida por 180 dias. Ao final do período, a revalidação pode ser feita por meio do Aplicativo ID Jovem 2.0 ou do site. Ambas as plataformas garantem o acesso ao documento a partir da inserção dos dígitos do Número de Identificação Social (NIS).

O NIS está disponível no Cartão Cidadão, no extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou na Carteira de Trabalho. A ID Jovem 2.0 deve ser apresentada no ato da compra, com a documentação oficial com foto.

Benefícios do ID Jovem

Os benefícios são gerenciados pela Secretaria Nacional da Juventude e viabilizados pelo Estatuto da Juventude, conforme a Lei nº12.852/2013. Os bilhetes interestaduais podem ser adquiridos com descontos de até 100%. Também é possível obter a meia entrada em eventos e a isenção em inscrições de concursos públicos e vestibulares (saiba mais).

Meia entrada em eventos culturais e artísticos;

Reserva de assentos em viagens interestaduais, sendo 2 assentos com 100% de gratuidade e 2 assentos com no mínimo 50% de gratuidade do valor total da passagem. Esse benefício é valido para ônibus, trens e barcos de classe convencional, conforme disposto no Decreto 8.537/2015 .

Isenção em concursos públicos e vestibulares de universidades e institutos federais, assim como qualquer cidadão cadastrado no CadÚnico.

O benefício também pode ser utilizado no momento da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É preciso estar com os dados atualizados no banco de dados do Governo e, no ato da inscrição, informar o NIS válido.