Ida para circuitos do Carnaval é marcado por engarrafamentos

O esquente é de dentro dos veículos. Quem quer chegar aos circuitos do carnaval precisa ser paciente e sair com bastante antecedência. A cidade enfrenta pontos de retenção em todas as vias de acesso, com trechos curtos demorando até 1h30 segundo o aplicativo Waze.

No deslocamento para o circuito Osmar, a reportagem do CORREIO optou por um desvio pelo bairro do Comércio para tentar a sorte, já que o Dique do Tororó estava engarrafado desde o acesso da Avenida Bonocô. A velocidade média é de 10 km/h. Para se ter ideia: foram 20 minutos para passar de uma ponta a outra da Companhia das Docas, trecho com pouco menos de km.

Há demora para conseguir transporte por aplicativo e uma das principais alternativas é o serviço de mototaxistas. Uma outra opção é ativar as pernas e caminhar pelos circuitos. Do Palácio do Rio Branco até o Farol da Barra, onde começa o circuito Osmar, são 5 km de caminhada. Uma paleta segura, mas que fica mais tranquila nos braços de Momo e ainda dá para curtir blocos do Circuito Dodô, no Campo Grande. Segundo o Google Maps, o trecho dura cerca de 1h caminhando.

Ações da Transalvador

Para tentar organizar o trânsito, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) implementou novidades durante o Carnaval a partir desta quinta-feira (16), primeiro dia da festa.

Uma das iniciativas implantadas pelo órgão foi a instalação de 15 pórticos com radares nos principais pontos de entrada e saída dos bairros dos circuitos oficiais, controlando o acesso de carros e motos às zonas de circulação restrita. Os radares funcionam remotamente, e um painel na frente deles indica se o veículo está apto ou não para entrar na zona.

“Esses equipamentos começaram a funcionar a partir de 13h. São cinco zonas e doze subzonas para os moradores. É uma operação que se iniciou hoje, com fechamento na Avenida Centenário, nos retornos e em outros pontos”, explica o superintendente Décio Martins.

O gestor acrescentou que outra ação inédita pensada pela Prefeitura para a folia foi a colocação de pontos de embarque e desembarque para quem deseja se deslocar por motoristas de aplicativos. A Rua Djalma Ramos, que margeia a Avenida Centenário, na Graça, terá um desses pontos, assim como na Ladeira do antigo Banco Central, após o Monumento Clériston Andrade, na região da Avenida Anita Garibaldi.

“Também existem diversos pontos de táxis e mototáxis distribuídos, que podem ser acessados no site Mobilidade no Carnaval. Outra mudança importante é que a Rua Manoel Barreto, na Graça, passa a ter duplo sentido a partir de hoje”, destacou Décio.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.