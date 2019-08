Idade média dos táxis em Salvador sobe de 5 para 8 anos

O tempo de vida útil dos táxis, em Salvador, subiu para oito anos. O que pode significar uma luz no fim do túnel para alguns dos proprietários dos 1,2 veículos com idade superior a cinco anos - idade máxima permitida pela Lei Municipal 9.283 -, já que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), fimado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), nesta sexta-feira (2), definiu o acréscimo de mais três anos.

Agora, permissionários e auxiliares dos 7,2 mil táxis que circulam na capital devem estar atentos para realizar a inspeção anual obrigatória dos carros, a partir da próxima segunda-feira (5). Realizada pela prefeitura, a vistoria atribui ao veículo um 'selo de qualidade' que comprova tanto a idade permitida para trafegar na capital, quanto a conduta do condutor habilitado.

O TAC garante a maior vida útil dos veículos até que seja apreciado o projeto de lei que altera a idade média da frota de táxis de cinco para oito anos, ainda em tramitação na Câmara Municipal de Salvador. Secretário de Mobilidade, Fábio Mota explicou ao CORREIO que o acerto considerou que o tempo de oito anos, porque já é o legalmente aplicado para os mototaxistas e ônibus, além dos aplicativos de corridas particulares.

"Com a dificuldade econômica e financeira que o país atravessa, os taxistas haviam solicitado a ficar nas mesmas condições, então fomos ao MP e chegamos à conclusão de que faríamos um TAC, que resolve provisoriamente a situação até a aprovação da lei", explicou Mota, ao afirmar que mais de 2,5 veículos tinham idade maior cinco anos.

Presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim contra-argumentou, no entanto, que a frota de Salvador é "uma das mais modernas do país". De acordo com ele, 837 carros da frota têm idade superior a oito anos.

"Posso dizer que 70% dos carros são novos. Mas, claro, a medida ajuda muito àqueles que não teriam condições de substituir o veículos agora, porque assim que a vistoria identifica uma irregularidade, o prazo para a substituição é de 15 a 20 dias", acrescentou ele, ao comemorar a medida provisória.

Márcio Fernando roda com o mesmo veículo há dez anos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O taxista Márcio Fernando, 47 anos, tem um veículo com dez anos de uso. Ele diz não estar preocupado com a possibilidade de ter o veículo apreendido pela vistoria e garante que o automóvel está em boas condições. “Eu já estou me preparando para trocar de carro, procurando uma boa oportunidade”, conta ele, ao relatar a busca por boas linhas de crédito e juros baixos. “Estas condições estão ficando cada vez mais difíceis”, diz.



Vistoria

De acordo com a Semob, pelo menos 7,2 mil táxis [toda frota] devem passar pelo procedimento obrigatório de renovação do alvará de circulação, que poderá ser realizado até o mês de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, e das 13h às 16h30, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

Por dia, a Semob estima vistoriar até 100 carros. O valor da vistoria é de R$81,79, e multa de R$32,95 para quem não submeter o carro à análise. Fabio Mota excplicou que a inspeção é o que garante aos taxistas a regularidade necessária para atuar durante o ano.

“É uma garantia, tanto para os taxistas quanto para os cidadãos, de que o carro está com todos os itens de segurança corretos, deixando o veículo apto para fazer o transporte das pessoas", comentou.

Mota disse que, após checagem dos itens e documentos, a prefeitura emite um "selo de qualidade", atestando que o carro passou por todos os critérios exigidos pelas legislações municipal, estadual e federal. Além do motorista, que também é analisado, por meio da checagem de documentos pessoais e antecedentes criminais.

Durante o procedimento serão analisados requisitos de padronização, como as faixas coloridas laterais, além de estado de conservação do automóvel, pneus, itens de segudança - a exemplo do triângula, chave de roda e estepe -, além da própria documentação exigida para que o táxi possa circular na capital, como Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV), onde vai constar, por exemplo, o ano de fabricação do carro.

No ato da vistoria, os permissionários devem apresentar, ainda, certificado da última aferição, cartão de identificação, selo GNV, pagamento da contribuição sindical, licenciamento atualizado e licença de veiculação do Engenho de Publicidade em Táxi. Devem levar ainda documentos pessoais como comprovante de residência, carteira de identidade e de habilitação.