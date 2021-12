Idealizador do ExoEsqueleto, André Dias lança novo pocket show

Com um vídeo, um EP, um disco e um álbum visual lançados, 2021 definitivamente tem sido um ano de muito trabalho para o cantor e compositor baiano André Dias. Dando continuidade a este ciclo, o #DMBTAMDL Pocket Show Online será lançado no canal do Youtube do artista nesta terça-feira (21), às 20hs. O vídeo traz três canções do disco Das Mais Belas Tristezas às Mais Doces Levezas (DMBTAMDL) – lançado em abril, em um formato mais intimista.

O lançamento conta com a direção e edição de Ted Ferreira e captação e edição de áudio por André T. O vídeo tem apoio cultural da Revista Noize Record Club que, por meio do edital Gira! NRC, levantou fundos através de uma campanha de venda solidária de parte do seu catálogo de discos em vinil e selecionou, entre mais de 400 inscrições de todo o país, 20 artistas emergentes para que estes pudessem viabilizar o lançamento de um projeto musical.

“Minha carreira solo, basicamente, começou com apresentações neste formato acústico. Somente eu e um violão. Então, por conta da pandemia e de todos os desafios que gravar/filmar com uma banda completa representam, decidi que esse primeiro registro ao vivo do disco mostrasse a forma com que essas canções se apresentaram pra mim no momento em que as compus”, conta o músico.

André Dias é compositor, cantor e guitarrista autodidata, iniciou sua jornada aos 14 anos. Se inseriu no cenário da música alternativa soteropolitana com diversos projetos, tanto como idealizador (Headfones, ExoEsqueleto), quanto como integrante (Declinium, Mr. Armeng).

Suas canções são autobiográficas e tentam lançar luz à forma como a tristeza e seus diversos tons permeiam – positiva e negativamente – as relações amorosas através de uma sonoridade que passeia pelo rock, pop, jazz, eletrônico, dentre outros subgêneros.