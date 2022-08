Ídolo da Juventus, Nedved é flagrado em 'baile erótico'; veja

Ídolo da Juventus e agora diretor do clube italiano, o ex-jogador Pavel Nedved tornou-se assunto pelo fez fora do futebol. Ele foi flagrado durante uma "dança erótica" com três mulheres. O vídeo foi postado nas redes sociais e viralizou.

Nas imagens, Nedved aparece apalpando os seios de uma das mulheres enquanto dança ao som da música 'Bailando', do cantor Enrique Iglesias. Apesar do vídeo ter ganhado destaque nas redes sociais, a imprensa italiana garante que o material não é atual.

Aos 50 anos, Nedved está solteiro desde que terminou o casamento com Ivana Nedved, em 2019. A Juventus não se manifestou sobre o vídeo. Durante a carreira de jogador, ele defendeu o clube italiano entre 2001 e 2009. No período, o ex-meia conquistou dois Campeonatos Italianos e duas Supercopas da Itália.