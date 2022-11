Ídolo dentro e fora dos gramados: baianos fazem reverência a Richarlison

A volta do futebol arte. Foi assim que a cantora Ivete Sangalo definiu, nos seus stories do Instagram, o golaço marcado de voleio por Richarlison na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo, na quinta-feira (24), diante da Sérvia. Assim como toda boa arte, a obra de autoria do jogador do Tottenham, da Inglaterra, deixou uma legião de expectadores em êxtase ao redor do mundo. Na Bahia, isso não foi diferente. “Eu dormi pensando nele”, confessou a estudante Maiara Anjos, de 21 anos.

Bem-humorada, Maiara conheceu o camisa 9 da seleção brasileira através de memes nas redes sociais, que apresentaram um Richarlison de apelido Pombo, divertido, carismático e fácil de ser associado com alguém próximo da torcida e longe dos holofotes. “Ele representa humildade. Eu coloquei bastante expectativa nele nessa Copa e foi suprida com aqueles dois gols maravilhosos”, contou.

Para o auxiliar administrativo Ruan Ferreira, 20, o segundo gol do Pombo no primeiro jogo da fase de grupos foi, na verdade, um gol digno da final do campeonato mundial. “É desse jogador que nós estávamos precisando. Richarlison está cotado para ser a estrela do nosso time e talvez até disputar uma posição de protagonismo”, afirmou ele, que vê com bons olhos a concorrência dos jovens atacantes com Neymar.

Quem também enxerga como positiva a possibilidade de Richarlison se tornar a estrela brasileira no Catar é Ícaro Caldas, 22, analista de futebol que chegou a colaborar com a comissão técnica da Seleção. Ele destacou o fato de ter saído gol do jogador já na sua estreia em Copas do Mundo.

“Ele está bem abençoado, o nosso novo R9 do mundo mais globalizado. Ele é goleador decisivo, então, ajuda muito, porque o Brasil não é só Neymar. O povo brasileiro gosta de Richarlison, que é muito mais identificado com o povo”, assegurou.

Doador de 10% do seu salário para uma instituição que auxilia pessoas com câncer, o camisa 9 da Canarinho foi o único jogador do elenco atual do Brasil a fazer campanha pela vacinação no auge da pandemia. Seu engajamento com causas sociais, além de ser um ponto fora da curva no mundo do futebol, tem como consequência direta o carinho do público.

“Gosto muito dele como pessoa. [Não acompanho futebol], mas sei o quão importante ele é para a Seleção e é inegável a figura dele, ídolo de muitos por aqui”, destaca a estudante Iasmin Nascimento, de 19 anos.

Além de ídolo, o estudante João Pedro Gomes, 19, vê o atacante do Tottenham como inspiração. “É muito gratificante assistir um jogador ser o principal encarregado pelo triunfo da seleção brasileira poucas semanas após a recuperação de uma recente lesão, mostrando assim que a dedicação para atingir seus objetivos recompensa, apesar dos empecilhos”.

Aplausos dos ilustres

Seja como goleador dentro das quatro linhas ou como cidadão preocupado com questões como raça, saúde e pobreza, Richarlison deu aos brasileiros razões para acreditar e rememorar épocas de glória.

O tetracampeão Bebeto compartilhou no seu perfil no Instagram um vídeo do gol do atual atacante junto aos registros de alguns que marcou quando defendia a seleção brasileira.

As cantoras Ivete Sangalo e Margareth Menezes também celebraram o gol do atacante com publicação nas redes sociais.

(Imagem: Reprodução/Instagram)

(Imagem: Reprodução/Instagram)

Já a cantora Daniela Mercury parabenizou Richarlison pelo gol e afirmou se tratar de um ‘golaço bonito demais da democracia brasileira’ em virtude da atuação social do jogador fora dos gramados.

(Imagem: Reprodução/Twitter)

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo