Ídolo do Bahia, atacante Gilberto é anunciado pelo Cruzeiro

O Bahia vai reencontrar o ídolo Gilberto. Mas será do outro lado do campo. O atacante foi anunciado pelo Cruzeiro na manhã desta sexta-feira (20), com contrato até o fim de 2024. Assim como o Esquadrão, a Raposa subiu da Série B para a Série A em 2022, e irá enfrentar o tricolor na elite do Brasileirão.

Aos 33 anos, Gilberto chega ao time mineiro após acertar a rescisão do contrato com o Al Wasl. Ele estava no clube dos Emirados Árabes desde o início do ano passado, quando deixou o Bahia. Por lá, marcou 15 gols e deu seis assistências em 31 jogos.