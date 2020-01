Ídolo do Bahia, Zé Carlos sofre acidente e é hospitalizado

Campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia, o ex-jogador Zé Carlos sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira (16). Ele saía com a esposa de um condomínio no bairro do Cabula quando o carro em que estavam foi atingido por outro veículo, cujo motorista perdeu o controle.

Os dois não sofreram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Geral do Estado para passar por exames. Por causa do impacto da batida, Zé Carlos apresentou dores no braço e região do pescoço.

Em sua conta no Instagram, Zé Carlos tranquilizou a torcida tricolor e afirmou que está bem. "Eu gostaria de dizer que mesmo com a gravidade e violência do acidente estamos sendo medicados e fazendo exames de rotina para descartar algo mais grave. Agradeço a todos pelo carinho e pela preocupação. Deus está sempre no comando. Obrigado a todos pela fé e orações!!", escreveu.

O motorista do outro carro fugiu do local do acidente e não há informação sobre o estado de saúde dele. Um vídeo circula nas redes sociais com o momento em que Zé Carlos recebe atendimento médico. Veja abaixo: