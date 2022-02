Ídolo do Corinthians nega presença em roubo com tiroteio e morte

Uma notícia na imprensa argentina deixou os fãs de Carlitos Tévez assustados. Vários jornais do país publicaram que o jogador, ídolo do Corinthians, teria sido vítima de assalto a mão armada na terça-feira (22), que resultou na morte de um dos suspeitos após um tiroteio. Mas, em live nas redes sociais, o craque negou a presença no episódio.

"Tenho a necessidade de dizer que meu bairro ainda é minha casa e todos os vídeos que estão acontecendo. Há um morto, uma família ferida, mas não tenho nada a ver com isso. Às pessoas que estão me escrevendo, que estão preocupadas com minha família, saibam que estou bem. Cuido do meu bairro e tento protegê-lo de todas as besteiras que falam", disse Tévez, que apareceu nas imagens com uma camisa do Corinthians.

O jogador também negou que utiliza a proteção de seguranças em Fuerte Apache, onde participa semanalmente de uma pelada com amigos. "Não ando com seguranças, nem nada, muito menos no meu bairro, na minha casa. Estão falando de coisas que não deveriam estar. Sempre vou jogar bola com os amigos, entro como se fosse minha casa, sempre sinto o mesmo".

A imprensa argentina havia divulgado que o atacante - que ainda não anunciou a aposentadoria - estava dentro de uma Mercedes quando foi abordado pelos bandidos em Fuerte Apache, comunidade onde foi criado. Os seguranças de Tévez teriam reagido, começando um tiroteio. Na intensa troca de tiros, um dos assaltantes teria morrido.

A história, porém, era curiosa. Além de envolver Tévez, o suposto relatório policial dizia que a vítima fatal havia sido identificada como Diego Armando Sánchez, xará do maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona. E o nome do comissário que teria assinado o documento é Funes Mori, nome de outro jogador - que, atualmente, defende o Monterrey, do México.