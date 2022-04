Ídolo do Corinthians sofre grave acidente de carro na Colômbia

O ex-jogador Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (11), em Cali, na Colômbia. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, o carro SUV onde estava o ex-atleta se chocou com um ônibus. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.

Ainda de acordo com a publicação colombiana, Rincón foi encaminhado para uma clínica médica da cidade, onde foi constatado um "trauma cranoencefálico severo". Suas condições médicas seriam "críticas".

En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del accidente de tránsito entre un alimentador del MIO y la camioneta que conducía el exfutbolista Freddy Rincón, en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/HAQqG4MDD2 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022 En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

As autoridades locais investigam as causas da colisão. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a lateral do veículo, no lado do carona, completamente destruída. A parte frontal do ônibus também ficou bastante danificada com o choque. Ainda não é possível afirmar que Rincón conduzia o carro no momento da batida nem o estado dos ocupantes no que diz respeito ao uso de bebidas alcoólicas.

Rincón é conhecido como um dos grandes jogadores da história do futebol colombiano, com três Copas do Mundo no currículo. No Brasil, foi campeão mundial pelo Corinthians, em 2000, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Brasileiro e um Estadual com a camisa alvinegra. Também acumula passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

Aos 55 anos, Rincón atualmente trabalha como comentarista esportivo na Colômbia. Ele ganhou notoriedade mundial ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela primeira vez na história às oitavas de final de um Mundial.