Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morre aos 68 anos no Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Roberto Dinamite, ídolo do vasco, morreu aos 68 anos, neste domingo (8). Ele estava com câncer no intestino e teve uma piora no estado de saúde desde sábado, quando foi internado no hospital da Unimed.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em Duque de Caxias, no Rio, em 13 de abril de 1954. Aos 17 anos, ele recebeu o apelido que o marcaria, depois de marcar o primeiro gol pelo Vasco no Maracanã em 25 de novembro de 1971.

Na carreira pelo clube, foram 1.110 jogos, com 708 gols. Com o Vasco, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974 e cinco vezes o Campeonato Carioca.

Ele jogou também, brevemente, na Portuguesa, em 1989, e no Campo Grande, em 1991, antes de voltar ao Vasco, onde encerrou a carreira em 1993.

Dinamite foi também presidente do Vasco, eleito em 2008. Ele comandava o clube no primeiro rebaixamento da história. No ano seguinte, o time foi campeão da Série B e em 2011 conquistou a Copa do Brasil. Em 2013, o Vasco caiu novamente para a segundona, ainda sob comando de Roberto Dinamite, no seu segundo mandato.

Nas redes sociais, o Vasco lamentou a perda, lembrando dos anos que Dinamite dedicou ao clube.