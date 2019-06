Ídolo do Vitória, Viáfara conta o que se pode esperar da Colômbia

É até estranho olhar as estatísticas e ver que Viáfara disputou apenas três temporadas inteiras com a camisa do Vitória. Ao todo, o goleiro colombiano defendeu a meta rubro-negra em 170 partidas. O número é significativo, principalmente quando se toma o futebol e suas constantes transferências como parâmetro.

Contudo, ainda assim, parece pouco. O motivo é óbvio: defesas, títulos, polêmicas e até gols marcaram a passagem de Julian Ramiro Viáfara Mesa pelo rubro-negro. Ele é um entre os vários personagens que misturam a história de Bahia e Colômbia, cuja seleção estreia na Copa América contra a Argentina neste sábado (15), às 19h, na Fonte Nova.

A seleção colombiana é conhecida como ‘Los Cafeteros’, apelido que carrega a relação com um dos produtos mais fortes do país: o café. Segundo Viáfara, nossos vizinhos têm uma das seleções mais fortes e estáveis do continente americano. Ele aponta que a equipe aumentou o seu respaldo mundial após a Copa do Mundo de 2014, quando parou nas quartas de final e apresentou ao planeta o talento de James Rodríguez, artilheiro do torneio naquela ocasião, com seis gols.

“Colômbia é totalmente favorita junto a Brasil e Argentina. Essas são as três seleções com obrigação de ganhar a Copa América”, aponta Viáfara, em entrevista ao CORREIO.

Hoje a Colômbia tem jogadores em times de ponta no globo terrestre. Além de James, atletas como Juan Cuadrado, da Juventus; Falcao García, do Monaco, e David Ospina, goleiro que terminou a temporada defendendo o Napoli, fazem parte da lista de 23 convocados por Carlos Queiroz, português que comanda a seleção.

Viáfara fez questão de ressaltar que a Colômbia tem alguns nomes menos conhecidos, porém importantes para o conjunto. Meia do América do México, Mateus Uribe marcou dois gols no último amistoso, domingo, contra o Peru. A Colômbia venceu por 3x0 e o ídolo rubro-negro alerta que é bom ficar de olho no atleta.

El Paredón lembra do Leão até quando elogia os talentos colombianos: “Mateus Uribe, Cardona, William Tesillo, Duván Zapata e o goleiro Montero, que super indico ao meu clube, Vitória, ou qualquer outro grande clube do Brasil. Ele é o melhor da Colômbia hoje, é jovem”, enumera. O jogador, que tem 24 anos e defende o Tolima, é o terceiro goleiro da seleção.

Aposentado, Viáfara mora nos Estados Unidos e trabalha dando palestras e preparando futuros goleiros em projetos sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da Argentina, o time colombiano divide o grupo B da Copa América com Catar e Paraguai. Jogar em Salvador não é algo estranho na história da seleção colombiana: em 1989, a equipe disputou três partidas na Fonte Nova e acabou com uma vitória de 4x2 sobre a Venezuela, um empate de 0x0 com o Brasil e uma derrota de 1x0 para o Paraguai. Acabou eliminada na primeira fase.

Dividindo sua moradia entre Estados Unidos e Brasil, Viáfara diz que pretende vir à Bahia para assistir a algumas partidas da Copa América. E não apenas isso: o ex-goleiro conta que recebeu o convite de uma emissora internacional para comentar os jogos da Colômbia na competição. Dois deles serão em Salvador. Além da Argentina no sábado, encara o Paraguai no dia 23 de junho, às 16h, também na Fonte Nova, pela terceira rodada.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.