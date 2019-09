Ídolo no Brasil, Arce assume time no Paraguai

O ex-lateral Francisco Arce, ídolo do Palmeiras e do Grêmio no Brasil, é o novo treinador do Nacional, do seu país natal. Ele foi apresentado na segunda-feira (9).

Arce tem 48 anos e se aposentou como jogador em 2006, dois anos antes de seu primeiro trabalho como treinador, no Rubio Ñu, também do Paraguai. Comandou a seleção de 2011 a 2012 e de 2016 a 2017. Passou também por Cerro Porteño e Olimpia, os dois grandes clubes do país.

O Nacional é o oitavo colocado do Campeonato Paraguaio. O último clube treinado por Arce foi o Ohod, da Arábia Saudita, no ano passado. Como jogador, ele disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002.