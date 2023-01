Idosa bolsonarista que ia 'pegar o Xandão' em Brasília foi condenada por tráfico

Um vídeo gravado por uma idosa que participou do atentado terrista em Brasília no último domingo (8) viralizou em redes bolsonaristas. Nas imagens, a mulher é exaltada: "Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, de 67 anos, tá quebrando tudo!", ao que ela responde: "Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!".

A "Dona Fátima" em questão é Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que, apesar de não constar nas listas de presos divulgadas pelo Distrito Federal, tem antecedentes criminais: ela foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade em 2014, informa o portal Uol.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, Fátima vigiava casa para atuação de traficantes. Ela foi presa em flagrante após policiais verem a idosa sair e casa às 3h30 para varrer a calçada, falando em voz alta "vem pra cá que não tem ninguém", "pode vir pra cá"

Depois disso, um usuário se aproximou e perguntou "tem?" para Fátima, ao que ela respondeu: "Tem". Em seguida, um adolescente saiu da garagem de Fátima e pedras de crack ao homem; os policiais agiram em seguida

No processo, Fátima argumentou que usuários de droga "invadiam" sua casa e deixavam entorpecentes no local, porque ela realiza o aluguel de quartos como atividade para renda. Porém, os policiais viram a senhora agir ativamente na ação.

Nas redes sociais, ela tem múltiplos perfis e se apresenta mais como Fátima Mendonça — com o uso do sobrenome "Jacinto" em alguns perfis, bem como no Instagram.

As publicações do perfil mais recente mostram o apoio de Fátima a pautas bolsonaristas, como o voto impresso e a paralisação de caminhoneiros após as eleições 2022.