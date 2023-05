Idosa comemora aniversário de 107 anos com decoração da Barbie na Bahia

Uma celebração que chamou a atenção dos moradores de Itiruçu, sudoeste da Bahia. Uma idosa comemorou 107 anos com um aniversário todo rosa e com tema da Barbie. A festa de Joana Ricardina aconteceu no último domingo (7).

De acordo com a bisneta da idosa, Maria Luiza Nardes, em conversa ao g1, a centenária espera o ano inteiro para fazer o aniversário, pois ama celebrar a vida.

"Quando chega o mês de maio ela fica torcendo para que o dia chegue logo. Ela não sabe a data exata [do próprio aniversário], mas entende a chegada do mês e se anima", disse.

No evento, amigos e familiares fizeram parte de mais um ano de vida de Joana Ricardina, que sempre comemora os aniversários me tons de rosa, cor que a idosa é apaixonada.

No tema deste ano, a família resolveu colocar mais uma paixão na comemoração, as bonecas. O tema da Barbie agradou Joana, que teve até uma caixa da boneca com seu nome.

"Anteriormente a proposta era fazermos uma decoração inspirada em flores rosas de um jardim, mas conversamos melhor e decidimos pela Barbie. Confeccionamos tudo de maneira personalizada, para que ela se sentisse ainda mais feliz", comentou.