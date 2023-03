Idosa consegue carteira de motorista após 960 tentativas e R$ 70 mil gastos

Uma das piadas no desenho animado Bob Esponja é ele nunca conseguir a carteira de motorista. A história fictícia ganhou ares de realidade com uma personagem diferente, que mora na Coreia do Sul e não na Fenda do Biquíni.

Uma idosa sul-coreana finalmente conseguiu a aprovação no teste de direção em sua 960ª tentativa. Ao total, ela gastou mais de R$ 70 mil para realizar seu sonho.

Cha Sa-soon, 69 anos, tentou pela primeira vez a prova teórica em abril de 2005. Após a primeira reprovação, iniciou-se a saga de repetir o teste todos os dias, cinco dias por semana, durante três anos, com um total de 780 tentativas nesse período, informou o jornal britânico Mirror.

Em seguida, ela diminuiu o ritmo e começou a fazer a prova apenas duas vezes por semana. Ela passou na tentativa número 950.

Na prova prática, a batalha de Cha Sa-soon foi menor: 10 tentativas. Ao todo, ela teve que fazer 960 exames antes de finalmente obter sua carteira de habilitação.

A mulher nunca desistiu de conseguir a carteira pois ela era necessária para colocar em prática o seu negócio de venda de vegetais.

Seu instrutor de direção na Jeonbuk Driving School disse que se sentiu aliviado quando Cha Sa-soon finalmente conseguiu a carteira. "Quando ela finalmente conseguiu sua licença, todos nós saímos torcendo e a abraçando, dando-lhe flores."

Idosa vira celebridade. Após várias tentativas de fazer o teste, a mulher se tornou conhecida na Coreia do Sul e também apareceu em um anúncio da Hyundai.