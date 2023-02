Idosa de 68 anos é agredida a pauladas na Bahia

Uma idosa de 68 anos foi agredida com pauladas no município de Camaçari, na quinta-feira (23), na Gleba C. O suspeito seria o ex-companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, ela foi socorrida para um hospital onde está internada após a Polícia Militar acionar o Samu. A irmã da vítima foi orientada a registrar queixa na delegacia.

Os PMs realizaram buscas na região, mas, até o momento, o suspeito não foi encontrado.

Questionada, a Polícia Civil não informou se o suspeito se apresentou à Delegacia. Guias para exames de lesão corporal foram expedidas. Diligências estão sendo realizadas para apurar o caso e oitivas de testemunhas foram agendadas.