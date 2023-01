Idosa de 83 anos é feita refém após criminosos invadirem casa em Salvador

Policiais militares resgataram uma idosa de 83 anos feita refém em sua própria casa na tarde deste domingo (22), na localidade de Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), dois homens em fuga invadiram o imóvel. A negociação durou mais de uma hora. Uma arma foi apreendida com a dupla.

As ações policiais na localidade foram iniciadas ainda durante a manhã, quando policiais da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Tancredo Neves) foram acionados para apurar uma denúncia de homens armados na região. Ao perceberem a presença dos agentes, suspeitos dispararam com arma de fogo e fugiram, diz a polícia. Na ação, um PM foi atingido no colete e um homem acabou ferido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Horas depois, uma nova denúncia levou outra equipe da Rondas Especiais (Rondesp) Central ao local. Uma granada foi encontrada. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também foi enviada ao local. Um novo confronto entre policiais e bandidos teria ocorrido. Na fuga, a dupla invadiu o referido imóvel, mantendo a residente de 83 anos refém.

Uma pistola foi apreendida com os dois homens. A dupla foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.