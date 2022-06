Idosa e diarista são achadas e degoladas após incêndio em imóvel de luxo no Rio

Duas mulheres foram achadas mortas em um apartamento de luxo no Flamengo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (9). O apartamento estava incendiado e os corpos de Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e de Alice Fernandes da Silva, 51, foram achados degolados, segundo O Globo. Além disso, o corpo da idosa também estava carbonizado.

Martha era moradora do 12º andar do edifício, que fica na Avenida Ruy Barbosa. Alice trabalhava no local como diarista. A polícia do Rio investiga o caso.

Diogo Fernandes, filho de Alice, contou que pintores que fizeram um serviço no apartamento tentaram extorquir Martha. “Teve ameaça dos pintores contra a Dona Martha”, afirmou ele ao G1. "Isso é uma maldade. São duas pessoas de bem. Que prendam eles. É muita maldade fazer isso com duas mulheres indefesas. Que roubassem tudo o que estava no apartamento, mas não tirassem a vida delas", disse.

Ele afirmou que depois de terminar o serviço, um dos pintores voltou para trabalho em outro apartamento e pediu dinheiro a Martha, dizendo que o pai estava com problema de saúde. Em outro episódio, quando a idosa estava só em casa, o homem colocou o pé na porta para impedir que ela fechasse e a ameaçou pedindo dinheiro.

“Ontem, minha mãe (Alice) estava trabalhando. O pintor conhecido como Carlos chegou com outro rapaz que nunca tinha ido lá e falou que iria falar com a Dona Martha", diz Diogo. "Aí aconteceu essa tragédia".

Uma amiga da família de Alice, Cássia Prudêncio, afirmou que provavelmente a diarista foi defender a patroa e acabou sendo morta também. “Com certeza ela foi defender a pessoa. Vai ver que reconheceram ela e fizeram isso com ela e a patroa dela”, disse ela ao G1.

A diarista era da Paraíba. Ela morava em São Cristóvão com a família e trabalhava na casa de Martha três vezes por semana. Ela deixou três filhos e o esposo, além de netos.

As câmeras do prédio registraram dois homens entrando no prédio por volta das 13h de ontem. O incêndio aconteceu pouco antes das 17h.

Um vídeo feito no cômodo onde o corpo da idosa foi encontrado mostra que o fogo chegou ao teto do apartamento. Em meio aos destroços, estava o corpo de Martha, carbonizado.

Já o corpo de Alice estava na cozinha do apartamento, perto de uma das portas de saída. Ela também foi degolada e tinha parte da camisa rasgada.